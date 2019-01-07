Трамп заявил, что Пенс провел успешные переговоры по бюджету с демократами

7 января 2019 03:12 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал успешными прошедшие в воскресенье бюджетные переговоры вице-президента Майка Пенса с помощниками спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Часть федеральных учреждений США, включая госдеп, минюст и министерство внутренней безопасности, сократила работу из-за отсутствия одобренного конгрессом бюджета. Камнем преткновения остаётся требование Трампа построить стену на границе и увеличить ассигнования на пограничную безопасность.

"Вице-президент Майк Пенс и группа (советников) провели сегодня продуктивные переговоры с представителями Шумера и Пелоси. Обсуждались многие детали пограничной безопасности", - написал Трамп в Twitter.

"Мы сейчас планируем стальной барьер, а не бетонную (стену). Это и крепче, и меньше мешает. Хорошее решение, и сделано в США", - добавил Трамп.

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