В Кентукки шесть человек погибли в ДТП

7 января 2019 08:33 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли в результате лобового столкновения на трассе в американском штате Кентукки, пятеро из них были членами одной семьи, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал WKYT.

Инцидент произошел в городе Лексингтон. Как сообщается, в воскресенье около 02.30 ночи (10.30 утра мск) белый пикап, следовавший по встречной полосе, врезался в автомобиль, в котором находилась супружеская пара с тремя детьми. В результате столкновения машина загорелась.

Водитель пикапа, который также погиб в результате ДТП, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что Пенс провел успешные переговоры по бюджету с демократами
США 03:12
Нетаньяху провел переговоры с Болтоном
Израиль 01:25
Уэйн Руни был арестован в аэропорту Вашингтона за нецензурную брань в пьяном виде
Спорт 00:32
Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
США 00:24
Трамп заявил, что ведет переговоры о месте проведения второй встречи с Ким Чен Ыном
США 6 января 22:29
Американец покончил с собой после 11 лет ожидания казни
США 6 января 21:51
Лента новостей
Снегопад в Стамбуле привел к отмене морских рейсов
Турция 09:13
В Стамбуле отменен ряд внутренних и международных авиарейсов
Турция 09:12
Афганистан приобретает в Туркменистане автобензин
Другие страны 08:58
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 08:35
В Турции произошёл пожар: есть жертвы
Турция 08:15
Правящая партия Тайваня выбрала нового председателя
Китай 08:04
Фильм "Человек-паук: Через вселенные" завоевал "Золотой глобус"
Культура 07:34
SOCAR рассматривает различные формы участия в процессе газификации Албании
Энергетика 07:01
Майкл Дуглас завоевал "Золотой глобус" за роль в сериале "Метод Коминского"
Звёздный мир 06:38