В Кентукки шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли в результате лобового столкновения на трассе в американском штате Кентукки, пятеро из них были членами одной семьи, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал WKYT.

Инцидент произошел в городе Лексингтон. Как сообщается, в воскресенье около 02.30 ночи (10.30 утра мск) белый пикап, следовавший по встречной полосе, врезался в автомобиль, в котором находилась супружеская пара с тремя детьми. В результате столкновения машина загорелась.

Водитель пикапа, который также погиб в результате ДТП, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал.

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