Трамп заявил, что никаких изменений в планах вывода американских войск из Сирии нет

7 января 2019 19:48 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты будут выводить свой воинский контингент из Сирии необходимыми темпами, продолжая при этом бороться с оставшимися в этой стране боевиками террористической группировки "Исламское государство", никаких изменений этот подход не претерпел. Об этом написал в понедельник в своем Twitter президент США Дональд Трамп, опровергнув ранее опубликованную статью в газете The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Злополучная The New York Times сознательно опубликовала неточный материал по поводу моих намерений по Сирии. Мы будем покидать [Сирию] необходимыми темпами, в то же самое время продолжая сражаться с ИГ и делая все, что следует делать - никаких изменений по сравнению с моими ранее сделанными заявлениями!" - подчеркнул глава государства.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома ранее сообщила, что Трамп якобы согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

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