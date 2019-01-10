НАТО готова к диалогу с Россией по всем вопросам

НАТО готова поддерживать диалог с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг ТАСС помощник генсекретаря альянса по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ДРСМД - это больше вопрос США и России, но, конечно, это затрагивает европейскую безопасность. США консультируют европейские страны по данной теме, - сказал он. - Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия - НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД".

Комментируя заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о готовности Москвы хоть завтра начать консультации с США по договору, Альваргонсалес отметил, что НАТО "не является частью дискуссий между Россией и США по этому вопросу и стороной переговоров". "России следует говорить о готовности к переговорам не через СМИ, а напрямую с США", - сказал он.

Альваргонсалес добавил, что новое заседание Совета Россия - НАТО пройдет в скором времени.

"НАТО всегда готова поддерживать диалог с Россией по различным вопросам, - сказал он. - Заседание Совета НАТО - Россия должно скоро состояться".

На уточняющий вопрос ТАСС о сроках созыва Совета Альваргонсалес ответил: "Мы ведем сейчас переговоры об этом".

Последнее заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов состоялось 31 октября 2018 года в Брюсселе.

Госсекретарь Майкл Помпео по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО 4 декабря в Брюсселе заявил, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия выступает против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил он.

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