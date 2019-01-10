Помпео: США будут укреплять отношения с арабскими союзниками для победы над терроризмом

Соединенные Штаты будут укреплять отношения со своими союзниками на Ближнем Востоке в борьбе с терроризмом. Об этом заявил в четверг в Каире госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем укреплять партнерские отношения с нашими союзниками в регионе, чтобы победить терроризм", - сказал он. По словам госсекретаря, США привержены своей роли в регионе и вовлеченности в региональные процессы. "Мое присутствие в Каире подтверждает тесное партнерство между Вашингтоном и Каиром - Египет в лице США и дальше будет иметь надежного партнера", - добавил Помпео.

Как сообщил журналистам глава американского внешнеполитического ведомства, на переговорах в Каире обсуждались вопросы противодействия Ирану и "его разрушительной политики в регионе", а также ситуация в других странах, в частности Ливии, Сирии, Йемене. Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения между США и Египтом. "Мы приветствуем политику президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, основанную на свободе убеждений и религиозной терпимости, поддерживаем Каир в проведении экономических реформ", - сказал он.

По словам египетского министра Самеха Шукри, "несмотря на то, что возможности "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) подорваны, в ряде стран все еще действуют террористические группы, которые необходимо ликвидировать". "В ходе переговоров с госсекретарем США я отметил необходимость противодействия стремлению стран региона расширить свое влияние и вмешиваться во внутренние дела других государств", - добавил он.

Помпео прибыл в Каир в среду вечером в рамках ближневосточного турне из Ирака, где он сделал не запланированную ранее остановку. Утром он провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Как заявил официальный представитель главы республики Бассам Рады, на них египетский лидер "подчеркнул глубину стратегического партнерства между двумя странами и важность продолжения координации и совместных консультаций по политическим вопросам и вопросам безопасности в регионе".

Позднее Помпео должен выступить в Американском университете в Каире, в которой, как ожидается, изложит основные аспекты политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Кроме того, в программе его визита значится посещение новой административной столицы Египта, которая строится в пригороде Каира, и, в частности, открытых там ранее на этой неделе Кафедрального собора Рождества Христова и новой главной мечети страны Аль-Фаттах аль-Алим. Запланированы встречи американского госсекретаря с коптским патриархом папой Тавадросом II и имамом крупнейшего в мире исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмедом ат-Тейибом.

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