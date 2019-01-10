Глава ФРС заявил, что низкая цена на нефть выгодна США

Низкие цены на нефть выгодны для американской экономики, несмотря на то, что Соединенные Штаты в последнее время сами стали крупным экспортером энергоносителей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

"У нас в стране очень крупная нефтяная промышленность, но тем не менее в целом мы думаем, что все равно существует умеренная выгода в том, чтобы цены на нефть были ниже", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп на общеполитической дискуссии 73-й Генассамблеи ООН в сентябре 2018 года заявил о том, что США "стали крупнейшим экспортером энергоносителей на земле". Однако, по его словам, Вашингтон считает цены на нефть, которые удерживают страны ОПЕК, слишком высокими.

Пауэлл также отметил, что приостановка работы правительства США, в случае если она затянется на длительный срок, негативно отразится на американской экономике.

"В краткосрочной перспективе, если приостановка работы правительства не длится слишком долго, обычно это особо не отражается на экономике <...> Если у нас будет длительная приостановка работы правительства, то я действительно думаю, что это достаточно четко отразится в [экономической] статистике", - сказал он.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который президент США Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

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