Вице-премьер Китая приедет в Вашингтон для продолжения торговых переговоров

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров, сообщил журналистам министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас намерения таковы, что вице-премьер Лю Хэ, скорее всего, приедет нас посетить позже в этом месяце", - сказал Мнучин.

По его словам, временное сокращение работы федерального правительства в Вашингтоне не повлияет на переговоры.

Двусторонние переговоры КНР и США на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако продолжились и 9 января. В четверг министерство коммерции КНР объяснило это тем, что "стороны подошли к переговорам серьезно, ответственно и искренне". По заявлению китайской стороны, Китай и США по итогам двусторонних торговых консультаций "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

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