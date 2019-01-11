Коалиция во главе с США объявила о начале вывода американских войск из Сирии. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковника американских сухопутных войск Шона Райана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Райан подтвердил агентству, что коалиция "приступила к процедуре выхода из Сирии". "Из соображений безопасности мы не будем говорить о сроках, местоположении и маршрутах войск", - сказал он.

Между тем, как сообщал в четверг телеканал CNN, Вашингтон приступил к переброске военной техники из республики в соответствии с планами по выводу американских войск. В течение последних нескольких дней первая партия "наземной военной техники" была вывезена из страны. Телеканал не уточнил, куда и каким образом транспортировали эту технику. В публикации отмечается, что, как ожидается, американские силы сначала будут выводить из северной части страны.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана, и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней. При этом пресс-секретарь минобороны Дана Уайт подчеркнула, что кампания против ИГ не окончена, и что США "продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ везде, где бы она ни действовала".

Вашингтон начал военную операцию против боевиков ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.

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