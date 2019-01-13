Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном во Вьетнаме в середине февраля

13 января 2019 07:58 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп предложил провести следующую встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме в середине февраля. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По его данным, Пхеньян рассматривает предложение Вашингтона, но официального ответа пока не последовало.

В субботу газета The Straits Times сообщила, что Вьетнам является приоритетным местом для проведения второй встречи двух лидеров.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря 2018 года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

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