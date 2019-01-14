Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

14 января 2019 10:33 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты начинают вывод своего воинского контингента из Сирии, одновременно сражаясь с оставшимися в стране боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в воскресенье в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"Приступаем к выводу [воинского контингента] из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ с разных направлений", - отметил он.

"Россия, Иран и Сирия получили больше всего пользы от продолжительного курса США на уничтожение ИГ в Сирии - настоящего врага. Мы тоже от этого получили пользу, однако сейчас настало время вернуть наших военных домой. Нужно прекратить бесконечные войны!" - написал американский лидер.

Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.

Как заявляли американские официальные лица, вывод войск может занять от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена и что США продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома группировки.

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