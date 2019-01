Трамп заявил, что его политика в нефтяной отрасли противоречит интересам России

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика его администрации в нефтяной отрасли противоречит интересам России, и привел это в качестве свидетельства того, что он не работает в интересах Кремля, в чем его заподозрили критики в американских СМИ. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сначала президент США процитировал слова, прозвучавшие в эфире телеканала Fox News: "Цены на бензин в целом в Соединенных Штатах упали, потому что президент Трамп провел дерегулирование энергетики, и сейчас мы производим намного больше нефти, чем когда-либо".

Трамп таким образом прокомментировал эти слова: "Но это же плохая новость для России, почему же президент Трамп сделал это? Думали, что он работает на Кремль?"

В пятницу газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что в ФБР негласно проводили проверку, чтобы выяснить, действует ли Трамп в интересах России. В субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники выступила с утверждением о том, что Трамп скрывал от членов администрации детали своих первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись летом 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20.

В субботу в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно его встреч с главой российского государства. Комментируя же вышеупомянутый материал The New York Times, глава Белого дома назвал его самой оскорбительной статьей, которую когда-либо читал.

