Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции СБ ООН из-за запуска спутника

16 января 2019 04:49 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции Совбеза ООН из-за запуска в космос ракеты-носителя со спутников, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сообщил, что Иран провел один из двух анонсированных пусков спутника отечественного производства. Однако, по его словам, ракета-носитель на одном из этапов не набрала достаточной скорости, и спутник "Паям" ("Послание") не удалось вывести на орбиту.

"Вопреки призывам мирового сообщества и в нарушение резолюции 2231 Совбеза ООН (Иран) запустил в космос ракету-носитель сегодня. Такие носители предусматривают использование технологий, фактически идентичных с теми, что используются в баллистических ракетах, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Данный запуск - фактически продвижение Ирана к конечной цели построить такое оружие", - сообщается в заявлении Помпео.

По его словам, США работают с союзниками и партнерами, чтобы "противостоять всему диапазону угроз" от Ирана, включая его "ракетную программу, которая угрожает Европе и Ближнему Востоку".

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