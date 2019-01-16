В США гигантский ледяной диск стал туристической достопримечательностью

Гигантский вращающийся ледяной диск стал туристической достопримечательностью в американском штате Мэн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Portland Press Herald.

Ледяной диск, похожий на Луну или летающую тарелку, недавно образовался на реке Преспумскот. Он медленно вращался и набирал размеры и в итоге стал одной из местных достопримечательностей.

"Это похоже на круги на полях", - рассказал Дуг Бертлсман, веб-разработчик, чей офис расположен в четырехэтажном здании с видом на реку, где образовался ледяной диск. По его словам, примерный диаметр диска – около 100 метров.

Роб Митчелл, который владеет офисным зданием возле реки, уведомил о диске власти города Уэстбрук. Он рассказал, что на ледяном диске сидели утки и вращались.

Он, отметил, что ледяной диск образовался примерно в том же месте, где жители Уэстбрука и местная полиция заметили гигантскую змею в июне 2016 года. Митчелл отметил, что диск, по его мнению, не движется вниз или вверх по течению, а вращается на месте.

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