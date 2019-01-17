В США рассказали, при каких условиях можно спасти ДРСМД

США требуют от России уничтожить ракету 9М729, которая, по их мнению, нарушает требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг на сайте издания, американская сторона считает, что соглашение может быть спасено, только если РФ уничтожит ракету, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету, - сказала она. - Это [модификация ракеты] уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это не проверяемо".

По словам Томпсон, единственное, что проверяемо, - это "уничтожение ракет и пусковых установок". "Договор еще вполне можно спасти! Россия просто должна начать его выполнять, - отметила замгоссекретаря. - Уничтожьте запрещенные системы вооружений, и договор останется в силе. У России до 2 февраля еще есть шанс вернуться к исполнению договора".

15 января в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. По итогам этих переговоров Рябков констатировал, что американская сторона даже не попыталась хоть как-то сблизить позиции сторон и показала четкое стремление "довести до логического завершения заявленную линию на слом договора". В свою очередь заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в очередной раз обвинила Россию в нарушении договора и подтвердила, что США начнут процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету, которая, по мнению Вашингтона, не соответствует ДРСМД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.