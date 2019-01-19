Белый дом назвал продуктивной встречу Трампа и эмиссара КНДР

19 января 2019 00:30 (UTC+04:00)

Встреча президента США Дональда Трампа и заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля в пятницу прошла продуктивно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам переговоров.

Она назвала встречу продуктивной, но не стала приводить подробностей. Сандерс подчеркнула, что на встрече в Овальном кабинете присутствовали госсекретарь США Майкл Помпео и "несколько других членов президентской команды".

"Мы продолжаем добиваться прогресса. Мы продолжаем вести переговоры", - указала пресс-секретарь.

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