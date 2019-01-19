Представитель Госдепа Бигэн после встречи с эмиссаром КНДР посетит конференцию в Швеции

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн после встречи в Вашингтоне с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем примет участие в международной конференции в Швеции 19-22 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

"Госсекретарь [США Майкл] Помпео и специальный представитель госдепартамента США по КНДР Стивен Бигэн встретились с вице-председателем КНДР Ким Ён Чхолем в Вашингтоне 18 января. Госсекретарь, спецпредставитель [Стивен] Бигэн и вице-председатель Ким [Ён Чхоль] обсудили усилия по продвижению в деле выполнения обязательств, данных президентом [США Дональдом] Трампом и главой [КНДР] Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре", - отмечается в сообщении. "По завершении встречи госсекретаря с вице-председателем КНДР Ким [Ён Чхолем] обе стороны провели продуктивную первую встречу на рабочем уровне. Специальный представитель [госдепартамента США по КНДР] Стивен Бигэн отправится в Швецию 19-22 января для участия в международной конференции, которую организует министерство иностранных дел Швеции", - говорится в документе.

Ранее агентство Yonhap сообщало о том, что на международную конференцию в Швеции направляется заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. По его данным, во вторник утром замминистра прибыла рейсом авиакомпании Air Koryo в Пекин, откуда направится в Швецию. Детали предстоящей конференции не приводились. Швеция не раз выступала площадкой для контактов между Вашингтоном и Пхеньяном.

В пятницу в Вашингтоне прошла встреча Ким Ён Чхоля с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, переговоры в Овальном кабинете Белого дома, где присутствовали также Помпео и "несколько других членов президентской команды", были продуктивными. Она проинформировала, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится ближе к концу февраля, а место проведения саммита будет объявлено позже.

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