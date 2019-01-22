В Лос-Анджелесе назовут претендентов на премию "Оскар"

Номинанты на премию Американской академии киноискусств будут объявлены во вторник на церемонии в Лос-Анджелесе. Она начнется в 05:20 по времени западного побережья США (16:20 мск) и будет транслироваться телекомпанией ABC. Объявлять номинантов будут американская актриса Трэйси Эллис Росс, сыгравшая главную роль в комедийном сериале "Подруги" (Girlfriends, 2000-2008), и американский актер пакистанского происхождения Кумэйл Нанджиани, снимавшийся в комедийном сериале "Силиконовая долина" ("Silicon Valley", 2014), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премия присуждается в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и другие. На "Оскар" могут выдвигать картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) проводится второй этап голосования, во время которого члены Американской академии киноискусств до 19 февраля определят лауреатов.

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