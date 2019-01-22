В Лос-Анджелесе назовут претендентов на премию "Оскар"

22 января 2019 02:01 (UTC+04:00)

Номинанты на премию Американской академии киноискусств будут объявлены во вторник на церемонии в Лос-Анджелесе. Она начнется в 05:20 по времени западного побережья США (16:20 мск) и будет транслироваться телекомпанией ABC. Объявлять номинантов будут американская актриса Трэйси Эллис Росс, сыгравшая главную роль в комедийном сериале "Подруги" (Girlfriends, 2000-2008), и американский актер пакистанского происхождения Кумэйл Нанджиани, снимавшийся в комедийном сериале "Силиконовая долина" ("Silicon Valley", 2014), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премия присуждается в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и другие. На "Оскар" могут выдвигать картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) проводится второй этап голосования, во время которого члены Американской академии киноискусств до 19 февраля определят лауреатов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы победители премии "Золотой глобус"
США 7 января 11:16
Илон Маск открыл скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом
США 19 декабря 2018 10:22
Объявлен шорт-лист номинантов на "Оскар"
Интересное 18 декабря 2018 09:43
Hyundai представила флагманский кроссовер Palisade
В мире 29 ноября 2018 19:43
СМИ: в США представили первый электрический пикап
США 27 ноября 2018 16:48
В США построили макет частного самолета для селфи
США 23 ноября 2018 09:47
Лента новостей
Двое детей ранены в результате перестрелки в Хелмонде
Европа 03:05
Министр энергетики Саудовской Аравии отменил поездку на форум в Давосе
Арабские страны 02:56
Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Сирии
Турция 02:54
Умер актер Франсуа Перро
Европа 01:58
На горящих судах в Черном море возникла угроза взрыва
Другие страны 01:19
В Пакистане не менее 14 человек погибли в ДТП, пишут СМИ
Другие страны 00:20
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро
Европа 21 января 23:17
Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Будущее Армении зависит от урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Общество 21 января 22:32
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN (ФОТО)
Политика 21 января 22:05