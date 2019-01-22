Трамп заявил, что не пойдет на уступки в вопросе о стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не пойдет на уступки и будет добиваться строительства стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальной миграции, несмотря на то, что спор по этому вопросу между его администрацией и демократами в Конгрессе привел к рекордной по продолжительности приостановке работы правительства. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Без стены у нашей страны никогда не будет границы и национальной безопасности, - заявил президент США. - С мощной стеной или стальным барьером показатели преступности (и наркотиков) значительно снизятся по всем Соединенным Штатам. Демократы знают это, но хотят играть в политические игры".

"Необходимо в конце концов сделать все правильно. Не сдаваться!" - написал Трамп.

Деятельность правительства США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который президент Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить ассигнования - свыше $5 млрд - на сооружение стены на границе с Мексикой.

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