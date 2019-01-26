Трамп и Ким Чен Ын встретятся в ближайшие 60 дней

26 января 2019 03:54 (UTC+04:00)

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в ближайшие 60 дней, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Будет еще одна (встреча) в следующие 60 дней. Таков план", - сказал Помпео в программе The Laura Ingraham Show, стенограмму которой распространила пресс-служба госдепартамента.

Трамп встретился 18 января в Вашингтоне с замруководителя правящей партии КНДР Ким Ён Чхолем. Затем анонсировали второй саммит США-КНДР, его место объявят позже. СМИ сообщают, что местом встречи, скорее всего, станет Вьетнам.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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