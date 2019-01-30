В США три человека погибли при крушении медицинского вертолета - СМИ

Вертолет службы скорой медицинской помощи разбился во вторник в штате Огайо. Как сообщила телекомпания ABC, трое членов экипажа погибли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании, вертолет службы Survival Flight потерпел катастрофу около 07:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск) недалеко от деревни Залески, расположенной в 112,6 км юго-восточнее Колумбуса в штате Огайо. Незадолго до этого с бортом была потеряна связь.

Экипаж вертолета в полном составе погиб. "Мы вне себя от горя. Все наши помыслы только о жертвах и их семьях", - приводит телекомпания слова вице-президента Survival Flight Энди Артурса.

Причины катастрофы не выяснены. Их установит Федеральное авиационное управление США.

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