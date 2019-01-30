США произвели новую ядерную боеголовку для ракет на стратегических подлодках

В рамках новой ядерной стратегии Соединенных Штатов на предприятии Pantax в штате Техас началось производство новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для оснащения ими межконтинентальных баллистических ракет на стратегических атомных подлодках, сообщает Национальное управление по ядерной безопасности США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Первая партия новых боеголовок уже поступит в ВМС США в сентябре текущего года. При этом количество боеголовок не раскрывается, говорится в сообщении.

"Управление работает над тем, чтобы оснастить ВМС необходимым для оперативных возможностей первоначальным количеством боеголовок W76-2 до конца 2019 финансового года (заканчивается в 30 сентября - ИФ)", - сообщили в ведомстве.

Новыми боеголовками мощностью 5-6 килотонн, что составляет треть от мощности, сброшенной на Хиросиму американской бомбы, будет переоснащена только часть межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5), стоящих на вооружении подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) класса "Огайо" ВМС США.

По словам представителей ВМС, проведения связанных с этим ядерных испытаний не потребуется, поскольку новое ядерное оружие создается на основе термоядерной боеголовки W76, которая производилась в 70-80-е годы прошлого века. Мощность этой боеголовки составляет 100 килотонн. В настоящее время ею оснащены все баллистические ракеты Trident II (D5).

Пентагон также планирует создание маломощных ядерных боеголовок для крылатых ракет морского базирования, которые будут устанавливаться на ударных подводных лодках и надводных кораблях.

Ранее Пентагон аргументировал необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей "использовать свой потенциал тактического ядерного оружия".

Администрация президента Дональда Трампа считает, что оружие малой мощности сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания. По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности, Россией, тактического оружия в надежде, что США не пойдут на использование своего мощного стратегического ядерного оружия в ответ на ограниченную ядерную атаку.

Как отмечается в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным".

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