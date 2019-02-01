Reuters: Число жертв холодов в США превысило 20 человек

1 февраля 2019 13:12 (UTC+04:00)

Морозы в сочетании со снегопадами привели к гибели 21 человека на Среднем Западе США. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно о смерти 12 человек. По данным агентства, число погибших превысило 20 после того, как по меньшей мере девять новых случаев были зарегистрированы в Чикаго.

Как пишет газета The New York Times, среди погибших в результате холодов четверо мужчин, которые были обнаружены замерзшими рядом со своим домами в штатах Иллинойс, Висконсин и Мичиган. Шесть человек стали жертвами вызванных погодными условиями ДТП в штате Айова. В окрестностях Чикаго (штат Иллинойс) мужчина скончался, попав случайно под отвальный снегоочиститель, а в Милуоки (штат Висконсин) женщина замерзла в своей квартире после поломки термостата.

Самая низкая в четверг температура зарегистрирована в местечке Интернэшнл-Фоллс (штат Миннесота) - минус 42,8 градуса. В Иллинойсе столбики термометров опустились до минус 36 градусов (без учета ветра). Этот показатель вплотную приблизился к рекорду - минус 37 градусам, установленному зимой 1999 года.

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