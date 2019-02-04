Южная Корея и США обсудили предстоящие переговоры Трампа и Ким Чен Ына

4 февраля 2019 04:37 (UTC+04:00)

Специальный представитель США по проблемам Северной Кореи Стивен Бигун провел переговоры с южнокорейским спецпредставителем по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном в преддверии переговоров между лидерами США и КНДР. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном уже назначена, и он намерен сказать о дате и месте проведения саммита в ближайшие дни.

Сообщается, что Бигун и Ли Ду Хун на встрече в Сеуле обсудили предстоящие переговоры с Пхеньяном для уточнения всех деталей, в том числе повестки предстоящего саммита США-КНДР.

Ожидается, что встреча Бигуна с заместителем председателя КНДР Ким Ён Чхолем состоится во вторник в переговорном пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.
Дональд Трамп встретился 18 января в Вашингтоне с зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. После этого было объявлено о втором саммите США-КНДР, его место объявят позже. СМИ сообщают, что местом проведения встречи, скорее всего, станет Вьетнам, однако посол Вьетнама в Москве сообщил, что официального подтверждения этой информации нет.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

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