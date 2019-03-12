Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана

12 марта 2019 21:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном во вторник.

Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношениях с Ираном, объявленного 15 мая 1995 года. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

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