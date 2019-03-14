Губернатор Калифорнии ввел мораторий на смертную казнь в штате

Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду подписал указ о введении моратория на смертную казнь в своем штате, говорится в документе, опубликованном на сайте политика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в указе, "мораторий на смертную казнь должен быть установлен в форме отсрочки приведения в исполнение приговора для всех людей, приговоренных к смертной казни в Калифорнии". Также в документе отмечается, что введенный мораторий не обеспечивает освобождения заключенных из тюрьмы и не изменяет какого-либо действующего обвинительного приговора.

Также в указе утверждается, что "протокол смертельной инъекции в Калифорнии должен быть аннулирован", а "камера смерти в (тюрьме - ред.) Сан-Квентин должна быть немедленно закрыта". Как отмечается в документе, положения указа должны вступить в действие незамедлительно.

"Преднамеренное убийство другого человека - это неправильно, и я как губернатор не стану наблюдать за казнью какого-либо человека", - заявил Ньюсом, чьи слова приводятся в заявлении, опубликованном на сайте политика.