Губернатор Калифорнии ввел мораторий на смертную казнь в штате

14 марта 2019 10:12 (UTC+04:00)

Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду подписал указ о введении моратория на смертную казнь в своем штате, говорится в документе, опубликованном на сайте политика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в указе, "мораторий на смертную казнь должен быть установлен в форме отсрочки приведения в исполнение приговора для всех людей, приговоренных к смертной казни в Калифорнии". Также в документе отмечается, что введенный мораторий не обеспечивает освобождения заключенных из тюрьмы и не изменяет какого-либо действующего обвинительного приговора.

Также в указе утверждается, что "протокол смертельной инъекции в Калифорнии должен быть аннулирован", а "камера смерти в (тюрьме - ред.) Сан-Квентин должна быть немедленно закрыта". Как отмечается в документе, положения указа должны вступить в действие незамедлительно.

"Преднамеренное убийство другого человека - это неправильно, и я как губернатор не стану наблюдать за казнью какого-либо человека", - заявил Ньюсом, чьи слова приводятся в заявлении, опубликованном на сайте политика.

Как отмечается в заявлении, в настоящее время в Калифорнии смертного приговора ожидают 737 человек.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом может объявить мораторий на смертную казнь в своем штате и смягчить приговоры всем заключенным, приговоренным к смертной казни. Президент США Дональд Трампа раскритиковал эту идею, заявив, что губернатор Калифорнии "пренебрегает мнением избирателей".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российские и американские специалисты обсудят исследования Луны и Венеры
Россия 10:19
В составе Пентагона сформировано Агентство космического развития
США 08:56
Экс-конгрессмен Бето О'Рурк заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
США 06:41
Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах с КНР
США 02:42
Акции Boeing в Нью-Йорке упали почти на 3%
США 13 марта 23:51
Трамп раскритиковал идею отмены смертной казни в Калифорнии
США 13 марта 16:53
Лента новостей
Турция предлагает Туркменистану сотрудничество в области IT-технологий
ИКТ 11:19
В Германии назвали отказ Британии от Brexit без сделки "сигналом разума"
Европа 11:17
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана проведет в Ашхабаде выставку
Туркменистан 11:07
Количество жертв ДТП с минивэном из Азербайджана на Ставрополье увеличилось
Общество 11:03
Азербайджанская компания «AzVIRT» огласила ход строительства автодороги Баку-Губа-граница с Россией
Бизнес 11:01
SOCAR Energy Ukraine обнародовала объёмы сбыта дизтоплива
Энергетика 10:51
В Западно-Каспийском университете в Баку была организована лекция японского профессора (ФОТО)
Общество 10:50
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VII Глобальном Бакинском форуме (ФОТО)
Политика 10:39
Азербайджанская компания Bakcell вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди молодежи (ФОТО)
ИКТ 10:30