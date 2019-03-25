Пенс: Трамп официально признает суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп официально признает в ближайшие пару часов суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это подтвердил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям.

Как уточнил Пенс, Трамп сделает данный шаг на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Сегодня впервые за 52 года в присутствии премьер-министра Нетаньяху президент США официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами", - заявил заместитель руководителя администрации США.

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