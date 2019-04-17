Apple и Qualcomm договорились по патентным правам - СМИ

17 апреля 2019 00:17 (UTC+04:00)

Компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимает ограничения на продажу продукции Apple по всему миру, введенных в связи с нарушением патентных прав, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Business Wire, компании объявили о заключении лицензионного соглашения сроком на шесть лет, которое считается вступившим в силу 1 апреля. Apple также согласилась выплатить Qualcomm денежное вознаграждение, сумма которого не указывается.

В середине марта суд присяжных в Сан-Диего признал компанию Apple виновной в нарушении патентных прав американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на представителя Qualcomm. Тогда суд постановил, что Apple нарушила три патента Qualcomm, и производитель смартфонов должен заплатить Qualcomm компенсацию в размере около 31 миллиона долларов.

В декабре 2018 года суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple в связи с ущемлением патентных прав Qualcomm. Позднее Apple подала апелляцию на решение суда о запрете на продажу iPhone в Китае, заявив, что не нарушала патентные права Qualcomm и запрет на продажу продукции выходит за рамки судебного решения.

Как сообщало агентство Рейтер, Apple обновит программное обеспечение своих смартфонов для разрешения претензий и отмены предварительного запрета на продажу ряда моделей iPhone в Китае.

Во второй половине декабря земельный суд Мюнхена вынес вердикт, согласно которому Apple нарушила патент Qualcomm установкой на iPhone определенных технических компонентов. В начале января текущего года Qualcomm внесла обеспечительный платеж в размере 1,34 миллиарда евро, необходимый для наложения временного запрета на продажу в Германии некоторых моделей iPhone.

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