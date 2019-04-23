В США влюбленные сыграли свадьбу в аэропорту

23 апреля 2019 03:33 (UTC+04:00)

В аэропорту Кливленда имени Хопкинса Мишель Белло и Рон Петерсон сыграли свадьбу на месте своего знакомства – в зоне выдачи багажа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает CBS.

Влюбленные познакомились в зоне выдачи багажа 12 лет назад, когда Мишель по просьбе своего работодателя встречала клиента в аэропорту. Тогда между ними завязались романтические отношения на расстоянии, которые они поддерживали много лет, а самым частым местом их встреч и прощаний оставался Кливлендский аэропорт.

"Это было одновременно самое счастливое и самое грустное место для наших свиданий", - говорит Мишель.

Когда зашла речь о свадьбе, Рон понял, что лучше места не найти. Церемония была проведена в зоне выдачи багажа №6 в присутствии 120 гостей. Дресс-кода не было, пара предложила гостям прийти в том, в чем они пожелают.

Представитель аэропорта отметил, что это первое бракосочетание в истории аэропорта.

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