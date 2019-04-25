Сенат Флориды разрешил учителям вооружиться

Законопроект, предоставляющий возможность учителям носить оружие, одобрил сенат законодательного собрания штата Флорида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, 22 голосами против 17 законодатели одобрили во вторник инициативу, согласно которой вопрос о добровольном участии учителей в так называемой программе защиты (Guardian program) передается на усмотрение советов школьных округов штата.

"Когда в школе вспыхивает стрельба, то все решают секунды, - привела газета мнение председателя сената законодательного собрания штата Билла Галвано. - Этот законопроект гарантирует, что добровольцы из числа школьного персонала, включая учителей, могут иметь соответствующую подготовку и возможности для того, чтобы выступить в роли последней линии защиты ни в чем не повинных детей от нападения преступника".

Теперь свой вариант законопроекта должна рассмотреть палата представителей законодательного собрания штата, а затем законопроект поступит на подпись губернатору.

Как отметила The Wall Street Journal, этот законопроект учитывает рекомендации, разработанные специальной комиссией штата после трагедии в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в городе Парклэнд в феврале прошлого года, где бывший учащийся этой школы Николас Круз открыл из полуавтоматической винтовки AR-15 огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. Ему предъявлены обвинения по 17 пунктам в убийстве и грозит смертная казнь.

Ссылаясь на данные Комиссии по вопросам образования штатов, The Wall Street Journal сообщила, что уже в восьми штатах США, в частности, в Техасе и Канзасе, местное законодательство позволяет некоторым сотрудникам школ иметь огнестрельное или другое оружие.

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