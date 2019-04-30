Facebook обновит дизайн сайта и приложений

30 апреля 2019 23:39 (UTC+04:00)

Facebook проведет редизайн сайта и приложений: уйдет от синей темы в оформлении и станет более светлым, рассказал глава социальной сети Марк Цукерберг на ежегодной конференции компании F8, посвященной новым технологиям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самыми яркими изменениями станет отказ от синей "шапки" наверху страницы. Новый дизайн будет выполнен в более светлых тонах.

По словам Цукерберга, которые приводятся в блоге на сайте компании, фокус будет сделан на "группы" и "сториз" (короткие видеозаписи - ред.), - эти разделы станут более заметными.

Компания также запустит новые функции для сообществ, которые помогут быстрее находить друзей по интересам.

Facebook имеет 1,56 миллиарда ежедневных активных пользователей и 1,38 миллиарда ежемесячных активных пользователей по состоянию на март 2019 года. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

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