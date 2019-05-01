В результате стрельбы в Университете Северной Каролины погибли два человека

1 мая 2019 06:33 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным местного телеканала WSOC, четыре человека при этом получили ранения, они доставлены в больницу, двое - в критическом состоянии. Жизни двух других ничего не угрожает.

В Twitter университета опубликован призыв к учащимся не покидать свои места и следовать приказам полицейских. Учебный комплекс продолжает оставаться закрытым на вход и выход.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий университета, расположенного в городе Шарлотт. Подозреваемый задержан, данных о его личности к настоящему моменту не поступало.

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