ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

1 мая 2019 22:58 (UTC+04:00)

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30 апреля - 1 мая сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На предыдущем заседании в марте регулятор также не изменил уровень ставки. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.

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