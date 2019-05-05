В США нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на заводе

Тело одного человека нашли на месте разрушенного в результате взрыва химического завода в США, еще двух пропавших при инциденте искать пока не будут, так как конструкции здания небезопасны, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на пожарную службу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщаюсь, что на химическом заводе в американском городе Уокиган, штат Иллинойс, произошёл взрыв, четыре человека были госпитализированы.

"В настоящий момент мы смогли достать одного из трёх пропавших без вести", - передает газета слова официального представителя пожарной охраны города Стива Лензи. Он также отметил, что тело передали коронеру округа Лейк, идентификацию погибшего пока что произвести не удалось.

Лензи также подчеркнул, что пожарные команды приостановили поиски двух работников завода, которые считаются пропавшими без вести, из-за небезопасности разрушенного знания. Работы продолжатся после разрушения здания.

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