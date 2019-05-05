В США нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на заводе

5 мая 2019 03:39 (UTC+04:00)

Тело одного человека нашли на месте разрушенного в результате взрыва химического завода в США, еще двух пропавших при инциденте искать пока не будут, так как конструкции здания небезопасны, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на пожарную службу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщаюсь, что на химическом заводе в американском городе Уокиган, штат Иллинойс, произошёл взрыв, четыре человека были госпитализированы.

"В настоящий момент мы смогли достать одного из трёх пропавших без вести", - передает газета слова официального представителя пожарной охраны города Стива Лензи. Он также отметил, что тело передали коронеру округа Лейк, идентификацию погибшего пока что произвести не удалось.

Лензи также подчеркнул, что пожарные команды приостановили поиски двух работников завода, которые считаются пропавшими без вести, из-за небезопасности разрушенного знания. Работы продолжатся после разрушения здания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США осудили ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками
США 02:48
В Грузии заявили о возможности размещения в стране военных баз США
Грузия 00:26
Новые "Мстители" собрали за неделю мирового проката более $1,9 млрд
В мире 00:16
Трамп допустил возможность заключения соглашения о денуклеаризации с КНДР
США 4 мая 19:12
Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Камеруне
В мире 4 мая 18:38
Трамп заявил об огромном потенциале для выстраивания прекрасных отношений между США и РФ
США 4 мая 18:08
Лента новостей
Главу британского минобороны уволили за слова о Мэй и планы втянуть армию в войну
Европа 03:14
США осудили ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками
США 02:48
Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын
В мире 02:37
В Мексике убили четырех служащих сил безопасности, сообщают СМИ
Другие страны 02:11
При крушении военного вертолета в Венесуэле погибли семь человек
Другие страны 01:53
Холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году
Бизнес 01:39
Германия призвала КНДР отказаться от ракетной программы
Европа 01:11
"Сельта" обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании
В мире 00:55
В Грузии заявили о возможности размещения в стране военных баз США
Грузия 00:26