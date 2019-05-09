В доме в Лос-Анджелесе при обыске нашли более тысячи единиц огнестрельного оружия

9 мая 2019 08:24 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов в среду обнаружили при обыске в жилом доме в Лос-Анджелесе свыше тысячи единиц огнестрельного оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал NBC.

Как уточнил представитель полиции Крис Рамирес, обыск был произведен в связи с расследованием в отношении лица, подозреваемого в незаконной торговле оружием, а также его изготовлении. Обнаружены были по большей части пистолеты и винтовки. Их общая стоимость может составлять от $500 тыс. до $1 млн.

Источники в полиции сообщили NBC, что никакой угрозы для местных жителей не было.

Район города, в котором находится указанный дом, входит в число наиболее престижных.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил о срыве Китаем сделки в ходе переговоров
США 05:44
Помпео отложил свой визит в Гренландию из-за "срочных дел" - СМИ
США 03:34
Пентагон: условия для полного вывода войск США из Афганистана не достигнуты
США 01:25
Трамп ввел санкции в отношении добычи и производства металлов в Иране
США 8 мая 23:10
В США заявили о желании вести переговоры с Ираном о новом договоре
США 8 мая 22:33
Москва готова к возобновлению диалога с США
Россия 8 мая 20:52
Лента новостей
Toyota и Panasonic совместно займутся развитием сетевых технологий
Другие страны 08:27
Туркменский филиал Нацбанка Пакистана объявил тендер по аудиту
Туркменистан 08:14
В Туркменистане ведут учет подземных водных скважин
Туркменистан 08:13
Спустя 60 лет археолог вернул украденный фрагмент Стоунхенджа
Европа 08:01
СМИ: в Аргентине девять заключенных сбежали во время перевозки из одной тюрьмы в другую
Другие страны 07:31
Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 07:13
Toyota стала первой японской компанией, достигшей продаж в $272 млрд за год
Другие страны 06:16
Трамп заявил о срыве Китаем сделки в ходе переговоров
США 05:44
Россия отправит ракету к Марсу по траектории в обход Китая
США 04:19