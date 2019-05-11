Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

11 мая 2019 04:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.

"Ранее сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд", - заявил он.

"Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в $300 млрд", - подчеркнул Лайтхайзер.

Он также отметил, что подробная информация об этих тарифах будет опубликована в понедельник.

В пятницу Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной тарифов на китайские товары. Президент США отметил, что эти пошлины "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем".

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил, что 10 мая увеличенные пошлины вступят в силу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США направляют в зону СЕНТКОМ батарею ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану
США 03:21
В Китае назвали торговые переговоры с США конструктивными
Китай 02:20
Пентагон переведет более $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой
США 10 мая 23:03
США ввели санкции против двух венесуэльских компаний и двух танкеров
США 10 мая 21:05
Китай откроет визовый центр в Узбекистане
Бизнес 10 мая 19:47
Китай заинтересован в увеличении экспорта из Казахстана
Бизнес 10 мая 17:49
Лента новостей
Эрдоган: Политика двойных стандартов в борьбе с терроризмом недопустима
Турция 05:17
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
В мире 05:01
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Турция 04:35
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Другие страны 04:23
США направляют в зону СЕНТКОМ батарею ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану
США 03:21
Пять человек пострадали при столкновении самолета и бензовоза в аэропорту Торонто
Другие страны 02:57
В Литве объявлен день тишины перед президентскими выборами
Другие страны 02:50
В Китае назвали торговые переговоры с США конструктивными
Китай 02:20
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт (ФОТО)
Общество 02:15