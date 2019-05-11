CNN: у берегов Техаса столкнулись баржи и танкер

11 мая 2019 21:38 (UTC+04:00)

Власти Хьюстона (штат Техас) полагают, что в результате столкновения двух барж и танкера в прибрежных водах произошла утечка примерно 9 тыс. баррелей нефтепродуктов (около 1,4 млн литров). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу телеканал CNN.

Инцидент имел место в пятницу недалеко от портовой зоны в пригороде Хьюстона. Буксир, который транспортировал две баржи, столкнулся с нефтяным танкером. Одна из барж серьезно повреждена, утечку нефтепродуктов из нее до сих пор не остановили.

Причина столкновения пока не установлена. По последним оценкам, на обеих баржах перевозили около 15 тыс. баррелей (около 2,4 млн литров) нефтепродуктов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Школьницу из США пригласили на учебу сразу 115 колледжей
В мире 26 апреля 09:59
Один человек погиб при пожаре на химзаводе в Техасе (ОБНОВЛЕНО)
США 3 апреля 00:16
Жительница Техаса за девять минут родила шестерых детей
США 17 марта 21:26
США и Узбекистан подписали протокол о взаимодействие в сфере торговли и инвестиций
Бизнес 25 февраля 17:15
В Техасе при обстреле автомобиля погиб семилетний ребенок
США 31 декабря 2018 07:16
Суд в Техасе признал противоречащей конституции принятую при Обаме систему медстрахования
США 15 декабря 2018 10:01
Лента новостей
AFP: около 60 человек погибли при крушении лодки у берегов Туниса
Арабские страны 21:55
Взрыв в Афганистане: погибли семь подростков
Другие страны 21:40
Около 19 тыс. человек приняли участие в 26-ой субботней акции "желтых жилетов"
Европа 21:36
В Индии более десяти человек погибли в ДТП
Другие страны 21:20
Мощный взрыв прогремел в районе производства пиротехники в штате Мехико
Другие страны 21:06
Дочь азербайджанского героя Движения сопротивления Нидерландов побывала в Баку (ФОТО)
Общество 20:24
СМИ: в Чили на трассе перевернулся автобус
Другие страны 20:05
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 6-10 мая
Энергетика 19:36
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
США 19:32