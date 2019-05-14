Трамп принял решение выделить NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса

Президент Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса.

Об этом он объявил в понедельник на своей странице в сети "Твиттер", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"При моей администрации мы восстанавливаем превосходство НАСА и мы возвращаемся на Луну, а потом [отправимся] на Марс. Я вношу поправки в бюджет, чтобы включить дополнительно 1,6 млрд долларов для того, чтобы мы могли вернуться в космос по-крупному!" - заявил он.

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