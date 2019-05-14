Названы темы переговоров Помпео с Путиным и Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео обсудит в Сочи Иран и стабилизацию в Сирии, сообщил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Помпео встретится в Сочи во вторник с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

"Иран будет в повестке дня в Сочи. Иран играет дестабилизирующую роль в Сирии. Наша внешняя политика... такова, что нужно убрать все силы под иранским командованием из Сирии. Мы знаем, что в интересах России стабилизировать Сирию, а пока Иран использует Сирию как пусковую площадку для продвижения целей своей внешней политики, она стабильной не будет", - заявил Хук журналистам. Стенограмму заявлений Хука распространил госдепартамент.

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