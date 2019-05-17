СМИ: США стянули в район Персидского залива как минимум семь кораблей

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает новостной портал военно-морского института США (USNI News).

По данным интернет-издания, в залив уже вошли два эсминца класса Arleigh Burke с управляемым ракетным вооружением – McFaul и Gonzalez, каждый из которых может нести по 90 крылатых ракет Tomahawk и ракет другого класса.

Кроме того, у побережья ОАЭ рядом со входом в Персидский залив находится универсальный десантный корабль Kearsarge, на борту которого могут быть размещены 20-30 самолетов и вертолетов, включая новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B.

Издание уточняет, что ранее на этой неделе корабли McFaul и Kearsarge уже находились в Персидском заливе, но затем покинули его.

Также у берегов Омана размещена авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln класса "Nimitz", на борту которого могут находиться до 90 самолетов и вертолетов. В состав группы входят ракетный крейсер Leyte Gulf (класса Ticonderoga), испанский фрегат Mendez Nunez (класса Alvaro de Bazan), эсминец Bainbridge (класса Arleigh Burke), сообщили ранее в пресс-службе ВМС США.

В субботу стало известно о том, что в зону ответственности Пятого флота ВМС США направлен десантно-транспортный корабль-док Arlington водоизмещением 22,6 тысячи тонн, способный вмещать около 700 военнослужащих и 14 единиц техники. В регионе также доставлен зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили тогда в Пентагоне, эти вооружения войдут в состав ударной группы авианосца Abraham Lincoln и целевой группы ВВС США на Ближнем Востоке в ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Район размещения этих средств засекречен.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что надеется избежать войны с Ираном.

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако Тегеран продолжит сопротивление Вашингтону. О нежелательности войны с Ираном говорил и госсекретарь США Майк Помпео, в то же время отметив, что если американские национальные интересы будут в опасности, Вашингтон ответит "соответствующим образом".

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