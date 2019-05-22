Ударная авианосная группа ВМС США вышла на длительное патрулирование

22 мая 2019 07:27 (UTC+04:00)

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan вышла в среду с базы Йокосука в Токийском заливе для проведения длительного патрулирования в водах региона. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на местные муниципальные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ronald Reagan позже примет самолеты своей палубной авиации, которые пока размещены на авиабазе Ивакуни на юго-западе главного острова Хонсю. Они проведут учения по посадке и взлету с авианосца в водах у острова Кюсю. О дальнейшем маршруте авианосной группы не сообщается.

В ее состав помимо авианосца Ronald Reagan входят ракетный крейсер и не менее двух ракетных эсминцев. Обычно такое соединение прикрывает ударная атомная подлодка.

Ronald Reagan водоизмещением 101,4 тыс. т - один из крупнейших в мире военных кораблей, он может нести до 90 самолетов и вертолетов разных типов.

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