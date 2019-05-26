Трамп обжалует решение суда

26 мая 2019 01:14 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что обжалует решение суда, заблокировавшего выделение средств на строительство участков стены на границе с Мексикой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств министерства обороны для оплаты барьеров на границе с Мексикой.

"Другой активист, назначенный (экс-президентом США Бараком) Обамой, только что вынес решение против нас (администрации США - ред.) по участку южной стены, которая уже строится. Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции!" - написал Трамп у себя в Twitter.

Пентагон 10 апреля заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе,чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.

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