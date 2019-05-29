В США по меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо

29 мая 2019 01:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо, пронесшегося по американским штатам Огайо и Индиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, торнадо привел к серьезным разрушениям, многие здания остались без крыш, с разбитыми окнами, произошли массовые отключения электричества.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще 12 пострадали в результате торнадо в Огайо. Около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества, множество строений повреждены.

Также в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США один человек погиб в результате торнадо - СМИ
США 00:55
В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
Турция 28 мая 22:08
В США семь человек пострадали от торнадо
Другие страны 28 мая 14:34
Казахстан входит в десятку стран, внедряющих 5G
Бизнес 28 мая 10:47
Пхеньян осудил Сеул за планы покупки у США новейших зенитных корабельных ракет
Другие страны 28 мая 09:33
Трамп завершил государственный визит в Японию
США 28 мая 08:50
Лента новостей
Президент Грузии считает, что ничто не помешает стране на пути в Евросоюз
Грузия 02:20
Правительство Йемена впервые заявило о высылке из страны более 100 нелегальных мигрантов
Арабские страны 01:53
Facebook объявил о блокировке 58 аккаунтов, якобы связанных с Ираном
В мире 01:22
В США один человек погиб в результате торнадо - СМИ
США 00:55
Меркель: лидеры ЕС намерены до июньского саммита определиться с вопросом нового главы ЕК
Европа 00:40
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации телепроекта «7 чудес Азербайджана» (ФОТО)
Общество 00:35
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 28 мая 23:57
Курц надеется по итогам досрочных выборов в сентябре снова стать канцлером Австрии
Европа 28 мая 23:46
Боевики атаковали населенный пункт в сирийской Хаме
Арабские страны 28 мая 23:28