В США по меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо

По меньшей мере 130 человек пострадали в результате торнадо, пронесшегося по американским штатам Огайо и Индиана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, торнадо привел к серьезным разрушениям, многие здания остались без крыш, с разбитыми окнами, произошли массовые отключения электричества.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще 12 пострадали в результате торнадо в Огайо. Около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества, множество строений повреждены.

Также в результате торнадо, штормов и наводнения, обрушившихся на американский штат Оклахома в течение последних дней, погибли по меньшей мере шесть человек, около 100 получили ранения.

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