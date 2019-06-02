Трамп хочет встретиться с Корбином, прежде чем делиться секретными данными

2 июня 2019 07:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае прихода лейбористов к власти в Великобритании он намерен лично познакомиться с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином, прежде чем решать, будет ли он делиться с лейбористским правительством секретной информацией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я должен был бы встретиться с ним. Я его не знаю, но, конечно, перед тем, как ответить на вопрос (о передаче секретов лейбористам), мне надо было бы немного узнать его", - заявил Трамп в интервью изданию Sunday Times.

Ранее стало известно, что Корбин и спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу отклонили приглашения на банкет в честь государственного визита президента США Дональда Трампа в июне. Корбин отметил, что премьер Тереза Мэй "не должна расстилать красную дорожку, чтобы уважить президента, разрывающего важнейшие международные договора, отрицающего изменение климата и использующего расистскую и женоневистническую риторику".

Президент США отметил, что он "не обижен" решением Корбина, однако подчеркнул, что позиция лидера лейбористов может привести к драматическим изменениям в "самой особой части особых отношений" двух стран - сети обмена разведывательными данными Five Eyes, которая объединяет разведывательные службы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В мае премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

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