Трамп объявил, что его советник по экономическим вопросам покидает свой пост

3 июня 2019 06:53 (UTC+04:00)

Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кевин Хассетт, который проделал такую великолепную работу для меня и администрации [США], в ближайшее время покинет [свой пост]", - написал глава государства.

Он уточнил, что назовет имя нового председателя совета после своей поездки в Великобританию, Ирландию и Францию. "Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал - он настоящий друг!" - заключил Трамп.

Совет консультирует президента по вопросам как внутренней, так и международной экономической политики.

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