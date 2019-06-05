В США арестовали полицейского по обвинению в бездействии во время бойни в школе Флориды

Полицейский охранник школы города Паркленд (штат Флорида), в которой в 2018 году один из бывших учеников убил 17 человек, арестован во вторник по обвинению в преступной халатности и лжесвидетельстве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента правоохранительных органов Флориды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек", - подчеркнул начальник департамента правоохранительных органов штата Рик Сверингер. "Не может быть никакого оправдания полному бездействию, у нас нет никаких сомнений в том, что это бездействие стоило людям жизни", - добавил он.

Петерсону, который обеспечивал безопасность в школе, предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в преступной халатности и в даче ложных показаний. Как было установлено следствием, полицейский отказался определять источник выстрелов, ушел подальше от места преступления в самый разгар трагедии и рекомендовал бойцам полицейского спецназа, прибывшим по тревоге, держаться на расстоянии более 150 м от здания учебного заведения.

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