США заявят РФ на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских сил из Сирии

Соединенные Штаты намерены в ходе планируемой встречи в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата обратить внимание России на необходимость выхода иранских сил из Сирии. Об этом сообщил во вторник портал Axios, сотрудник которого в числе ряда журналистов участвовал в телефонном брифинге с представителем Белого дома высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уверены в том, что Иран не рад тому, что такая встреча имеет место и что Израиль публично принимает американцев и россиян вместе в Иерусалиме, чтобы обсудить Иран. Тот факт, что Россия участвует во встрече, важен сам по себе", - цитирует издание представителя Белого дома. Как подчеркивает Axios, США используют встречу для того, чтобы "обратить особое внимание России на то, что иранские силы и связанные с ними организации должны покинуть Сирию". По словам представителя вашингтонской администрации, Болтон на встрече подчеркнет, что Иран играет негативную роль в Сирии и регионе в целом.

Ранее газета Asharq Al-Awsat сообщила, что США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку, включающую снятие санкций с Дамаска в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в Сирии.

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