Трамп: США достигли соглашения с Мексикой по иммиграции

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено. Соответствующее сообщение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли подписанного соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин настоящим приостановлено на неопределенный срок", - написал президент страны.

Мексика, по словам Трампа, обязалась ужесточить свою иммиграционную политику. "Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов [направляющихся] через Мексику к нашей южной границе, - пояснил глава государства. - Это делается для того, чтобы значительно сократить и устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики в Соединенные Штаты". По словам президента, детали договоренностей в ближайшее время опубликует Госдепартамент.

Трамп 30 мая объявил о решении ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США. Глава внешнеполитического ведомства Мексики в последние несколько дней находился в Вашингтоне, где принимал участие в переговорах по пресечению нелегальной миграции.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

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