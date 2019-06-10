Военные США оценивают целесообразность наращивания присутствия на Ближнем Востоке

10 июня 2019 04:43 (UTC+04:00)

Глава Центрального командования (CENTCOM) американских вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи изучает вопрос целесообразности наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке и может рекомендовать пойти на такой шаг, если этого потребует оперативная обстановка и действия Ирана. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, корреспондент которой находится на борту авианосца USS Abraham Lincoln, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американская авианосная ударная группа (АУГ) этого корабля была переброшена ранее по приказу Белого дома на Ближний Восток на фоне обострения противоречий между Вашингтоном и Тегераном.

"Мы обсуждаем это", - приводит газета слова главы CENTCOM, признавшего, что наращивание военного присутствия США в Ближневосточном регионе потребует значительных ресурсов и средств. "Я думаю очень осторожно, долго и тщательно, прежде чем начинаю говорить о переброске дополнительных ресурсов на театр [военных действий]", - продолжал он. "Мы говорим об этом, но такой шаг должен основываться на текущей оценке ситуации", - добавил Маккензи, отказавшись уточнить, сколько военнослужащих и единиц военной техники он может запросить у Пентагона.

"С момента начала наших операций в регионе у нас было несколько случаев соприкосновения с иранцами", - информировал Маккензи. "До сих пор все было безопасно и профессионально, это означает, что иранцы не совершили ничего, что помешало бы нашей способности маневрировать или потребовало бы от нас принятия мер самообороны", - признал он.

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