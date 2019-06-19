Помпео провел встречу с Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в госдепартаменте США во вторник обсудили международные вопросы, в том числе Иран, Россию, Украину, говорится в сообщении пресс-службы госдепа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Госсекретарь Помпео и Высокий представитель обсудили отношения между США и ЕС, а также ряд общих вопросов и проблем, стоящих перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэла", - говорится в сообщении.

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