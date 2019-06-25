Пентагон: США хотят "закрыть дверь для конфликта и открыть дверь для дипломатии" с Ираном

Соединенные Штаты стремятся "закрыть дверь для конфликта и открыть дверь для дипломатии" с Ираном. Такое заявление, согласно агентству Reuters, сделал и.о. министра обороны США Марк Эспер, беседуя во вторник с журналистами, сопровождающими его в ходе визита в Брюссель. В столице Бельгии Эспер примет участие в плановой встрече глав военных ведомств стран - членов НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соединенные Штаты рассчитывают, что их союзники поддержат любые действия Вашингтона, направленные на сдерживание конфликта с Ираном, заявил Эспер. По его словам, США надеются, что их партнеры поддержат "любой объем действий, направленных на то, чтобы сдержать конфликт с Ираном". Эспер также отметил, что Вашингтон хотел бы видеть "обеспокоенность своих партнеров по НАТО и их неприятие действий Ирана".

В то же время Эспер заявил о желании американских властей наладить дипломатические контакты с представителями Тегерана. "США пытаются завершить конфликт и открыть дверь для дипломатических решений", - отметил исполняющий обязанности министра обороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов.

Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что введенные Вашингтоном ограничения бесполезны и навсегда закрывают путь для дипломатии. По его словам, американская администрация уничтожает все международные механизмы, призванные поддерживать мир и стабильность на планете.

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